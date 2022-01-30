2022/01/30 | 10:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقول مسافرة إن مقطع فيديو على "تيك توك" كُتب عليه بالخطأ أنه مصوّر في مدينة غاستونيا بولاية كارولينا الشمالية الأمريكية، خدعها في قيادة السيارة مع عائلتها إلى المدينة، لكن مشهد الثلوج على الجبال الذي كانت تأمل في رؤيته كان في الواقع مُصوّرًا في سويسرا.شاهد ما وجدته مستخدمة "تيك توك" أوليفيا غارسيا عند وصولها إلى مدينة غاستونيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خدعها مقطع فيديو على "تيك توك".. مسافرة تتجه إلى مدينة أمريكية وتتفاجأ مما تراه) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خدعها مقطع فيديو على "تيك توك".. مسافرة تتجه إلى مدينة أمريكية وتتفاجأ مما تراه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).