الصحة: نواجه موجة وبائية اخطر من السابقة

2022/01/30 | 10:44 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، اليوم الاحد، ان البلاد تواجه موجة موجة وبائية ربما تكون اخطر من الموجات السابقة .وقال البدر في بيان، إن “مستجدات الوبائية خطيرة نواجه موجة وبائية ربما تكون اخطر من الموجات السابقة هناك زيادة وارتفاع حاد في اعداد الاصابات ونسب الحالات الموجبة”.وأضاف انه “في نفس الوقت […]

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