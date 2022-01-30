اعداد الملقحين ضد كورونا تهبط الى أكثر من نصف

2022/01/30 | 10:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… حذرتْ وزارة الصحة، الاحد، من ظهور متحورات جديدة لكورونا في حال استمرار التهاون بتطبيق الإجراءات الوقائية وضعف مستوى التلقيح، مشيرة الى أن اعداد الملقحين انخفضت الى اكثر من نصف.وقالت عضو الفريق الإعلامي الطبي في الوزارة ربى فلاح حسن في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “تصاعد أعداد الإصابات والوفيات يأتي بسبب خطورة سرعة انتشار […]

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