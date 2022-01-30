تونس تودع أمم أفريقيا بخسارتها أمام بوركينيا فاسو

2022/01/30 | 10:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… ودع منتخب تونس منافسات كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا بالكاميرون، بعد خسارته على يد نظيره بوركينا فاسو بنتيجة هدف دون رد على ملعب رومدي أدجيا، ضمن مباريات الدور ربع النهائي.ويدين منتخب بوركينا فاسو بهذا الفوز الغالي، إلى لاعبه دانجو واتارا، الذي سجل هدف اللقاء الوحيد قبل دقيقة من نهاية زمن الشوط الأول.[…]

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