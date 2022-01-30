الاتحاد اللبناني يوافق على تغيير ملعب تدريبات المنتخب الوطني في بيروت

2022/01/30 | 10:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أعلن الاتحاد العراقي بكرة القدم، أن نظيره اللبناني وافق على تغيير ملعب تدريبات المنتخب الوطني في بيروت.وذكر اتحاد الكرة في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “الاتحاد اللبناني لكرةِ القدم، وافق على الطلبِ المُقدم من الجانبِ العراقيّ بتغيير ملعبِ تدريب المُنتخبِ الوطنيّ الى ملعبٍ مُناسب”.واضاف “كانت استجابةُ الاتحاد اللبناني سريعةً، وتمت تَهيئةُ […]

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