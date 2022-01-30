كيف تهدد المنافسة الرأسمالية بحربٍ جديدة في أوكرانيا - كورديليا حسين

2022/01/30 | 10:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كورديليا_حسين ترجمة كورديليا حسينفي حين يتنافس الغرب وروسيا على فرض الهيمنة في أوروبا الشرقية، تكمن المهمة في محاربة النظام الذي يحركهما.



يهدد التنافس بين الولايات المتحدة وروسيا باندلاع حرب فتَّاكة في أوكرانيا للمرة الثانية في فترة لا تزيد عن عقد من الزمان.لقد حشد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مئة ألف جندي على امتداد الحدود الأوكرانية، وفي حين أن الولايات المتحدة تظل القوة الإمبريالية الأقوى في ......





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