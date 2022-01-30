2022/01/30 | 10:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_ناعوت Facebook: @NaootOfficial عزيزي القارئ، دعني ألعبُ معكَ لعبةَ التداعي الحرّ للأفكار، لنتأملَ عبقرية المخ البشري، تلك التلافيف الدقيقة من الخلايا العصبية التي لا تشكّل في مجملها إلا كتلة صغيرة في حجم يد مقبوضة.



أغمضْ عينيك وحَلّقْ معي في فضاء الخيال وتصوَّر ما يلي.



أنتَ رجلُ أعمال، تجلسُ الآن في مكتبك، تراجعُ جدول أعمالك.



يرنُّ الهاتفُ.



هذا عميل يخبرك بصفقة مهمة.



تلتقط قلمًا وورقةً صفراء من ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العالمُ المخبَأ في ورقةٍ صفراءَ صغيرة - فاطمة ناعوت) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العالمُ المخبَأ في ورقةٍ صفراءَ صغيرة - فاطمة ناعوت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).