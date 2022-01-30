هزة أرضية بقوة 3،4 درجة يضرب قضاء مخمور

2022/01/30 | 10:50 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد سجلت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، حدوث هزة أرضية فجر اليوم الأحد، في قضاء مخمور بمحافظة نينوى.وجاء في تقرير تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الهزة الأرضية سجلت في تمام الساعة 05:55:02 فجر اليوم بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها (3،4) درجة وتبعد 7،2 كم غرب قضاء مخمور في محافظة …

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