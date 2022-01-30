2022/01/30 | 10:50 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادحذرت وزارة الصحة، اليوم الأحد، من ظهور متحورات جديدة لكورونا في حال استمرار التهاون بتطبيق الإجراءات الوقائية وضعف مستوى التلقيح، ودعت إلى اعتبار الاشخاص الذين تظهر عليهم أعراض الأنفلونزا بأنهم مصابون بالوباء لحين التثبت من ذلك من خلال الفحوصات منعا لزيادة حدة العدوى.وقالت عضو الفريق الإعلامي الطبي في الوزارة ربى فلاح حسن في …

ظهرت المقالة الصحة تحذر من ظهور متحورات جديدة للفيروس أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تحذر من ظهور متحورات جديدة للفيروس) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تحذر من ظهور متحورات جديدة للفيروس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).