خبير أمني: عملية المطار اثبتت بأن اشباح الصحراء ليست وهما وانما حقيقة

2022/01/30 | 10:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد الخبير الأمني كاظم الحاج , الاحد , ان عملية استهداف مطار بغداد الدولي واعتقال منفذ القصف اثبتت بكل وضوح بان ما يسمى بـ”اشباح الصحراء” ليس وهما وانما حقيقة وانه تنظيم مرتبط بشخصيات مهمة, مشيرا الى ان الاستهدافات الاخيره هدفها تمزيق البيت الشيعي.وقال الحاج في تصريح لـ / المعلومة / […]

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