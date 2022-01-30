وفد أمني رفيع برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة يصل إلى كركوك

2022/01/30 | 10:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

وصل وفد أمني رفيع المستوى، السبت، إلى محافظة كركوك، برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة.

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وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقاه "ناس" (30 كانون الثاني 2022)، إن "وفداً أمنياً برئاسة الفريق الاول الركن عبد الامير الشمري نائب قائد العمليات المشتركة وقائد القوات البرية وقائد قيادة قوات الشرطة الاتحادية يصل محافظة كركوك، حيث كان باستقبال الوفد قائد المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك وقائد عمليات ديالى".

وبحسب البيان، فأن الزيارة "تأتي للإطلاع على الأوضاع الأمنية هناك، وبحث مجموعة من القضايا المتعلقة بتعزيز الأمن والاستقرار في محافظة كركوك".

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