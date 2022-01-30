العراق الخامس عربيًا  بتقديم عدد الجرعات.. ولكن ماذا عن نسبة التطعيم؟

2022/01/30 | 10:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

تصدرت مصر قائمة الدول العربية في تقديم جرعات لقاح فيروس كورونا في آخر إحصائية عالمية، وجاء العراق في المرتبة الخامسة، الا ان عدد جرعات مصر الكبير يمثل نسبة تطعيم 30% فقط مقارنة بعدد السكان، فيما تصدرت الامارات نسبة التطعيم بـ100% بالرغم من انها جاءت رابعا بعدد الجرعات المعطاة وذلك نظرا لعدد سكانها.

وتختلف استراتيجيات توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد حول العالم، وبينما تفضل بعض البلدان تطعيم أكبر عدد ممكن من السكان في أسرع وقت ممكن، تحاول دول أخرى إعطاء الأولوية لتطعيم المجموعات الأكثر ضعفًا.

وبالنسبة إلى وضع التطعيم الراهن في الدول العربية، تتصدر مصر تقديم جرعات لقاح فيروس كورونا، التي وصلت إلى إجمالي 63.6 مليون جرعة، وتليها السعودية في المرتبة الثانية بإجمالي 56.6 مليون جرعة، ثم المغرب في المرتبة الثالثة بـ52.0 مليون جرعة، وتأتي الإمارات في المرتبة الرابعة بـ23.4 مليون جرعة، ثم العراق بإجمالي 15.5 مليون جرعة، وفقًا لإحصائيات منصة “Our World in Data”.

وبهذا فأن مصر البالغة عدد نسماتها اكثر من 102 مليون مواطن، والتي اعطت 63 مليون جرعة مايعني تطعيم نحو 31 مليون مواطن، مايعني ان نسبة التطعيم لدى مصر تبلغ 30%.

اما السعودية ذات عدد النسمات البالغ نحو 35 مليون مواطن، فأن الـ56 مليون جرعة يعني تطعيم قرابة 28 مليون مواطن، لذا فأن نسبة التطعيم لدى السعودية تبلغ 80%، وهي نسبة كبيرة جدًا.

وفيما يخص المغرب التي جاءت ثالثًا، فأن اعطاء 52 مليون جرعة يعني تطعيم قرابة 26 مليون انسان من اصل عدد نسماتها الذي يبلغ نحو 37 مليون نسمة فيعني ان نسبة المطعمين يبلغ 70%.

اما الامارات التي جاءت رابعًا بعدد الجرعات المعطاة والتي تبلغ 23 مليون نسمة فهذا يعني تطعيم يقارب 100% من عدد السكان الذي يبلغ قرابة 10 ملايين مواطن.

اما العراق الذي جاء خامسًا باعطاء قرابة 16 مليون جرعة، فهذا يعني تطعيم 8 ملايين مواطن من اصل 40 مليون مواطن، لذا فان نسبة التطعيم تبلغ 20% فقط، وهذا يعني اقل نسبة تطعيم بين باقي الدول المذكورة.

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