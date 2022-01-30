محاكمة أمريكية متهمة بقيادة كتبية من نساء داعش

2022/01/30 | 10:58 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حالة إدانتها، تواجه المتهمة عقوبة قصوى تصل إلى السجن 20 عاما.

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