الفتح يرد على تصريحات الخنجر: هدفها جعل العراق تحت الوصاية الدولية

2022/01/30 | 11:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

انتقد تحالف الفتح، اليوم السبت، تصريحات رئيس تحالف عزم خميس الخنجر حول طلب المساعدة الدولية بعد استهداف المطار، مبينا انها مخطط لوضع العراق تحت الوصاية الدولية.

وقال القيادي في الفتح علي الفتلاوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "استهداف المطار غايته خلط الاوراق بعدها يأتي الخنجر ليطالب بحماية دولية".

واضاف ان "العملية جاءت لترفع إلى مجلس الأمن الدولي الاولى وحديث الخنجر ماهو الا رسالة أولية لوضع العراق تحت الوصاية وغايته ايضا إرجاع التحالف الدولي"، مبينا ان "مايجري هو عملية لي الاذرع من قبل من يحاول تأزيم الوضع وخلط الاوراق في العراق من خلال تدويل استهداف المطار دوليا ".

وكان رئيس تحالف عزم خميس الخنجر قال، في وقت سابق، ان تكرار سيناريو استهداف المواقع المهمة في الدولة يكرس حالة الفوضى التي يعيشها بلدنا بعد عام 2003 ويؤكد للعالم ان العراق لايزال بحاجة إلى مساعدة دولية تحمي الشعب والدولة من الإرهاب والسلاح المنفلت.

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