2022/01/30 | 11:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا/ القت قوات عمليات بغداد القبض على (٣٤) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة ضمن جانبي الكرخ والرصافة.وذكر بيان للقيادة : " ان قطعات فرقة المشاة الحادية عشرة القت القبض على (١٢) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة شرقي العاصمة بغداد ".واضاف :" ان قوة من الشرطة الاتحادية القت القبض على متهم بالتزوير ضُبطت بحوزته (٢٢) ختماً مزوراً تستخدم للتزوير في عدد من الدوائر والوزارات .كما القت القوة ذاتها القبض على (٤) متهمين وفق مواد قانونية مختلفة في جانب الكرخ".وتابع البيان :" ان القوات الامنية تمكنت من فض نزاعات عشائرية في مناطق (المدائن، جسر ديالى، الشعلة) والقبض على (١٧) متهماً هم (اطراف النزاعات) مع مصادرة الاسلحة التي ضُبطت بحوزتهم"./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد تلقي القبض على (٣٤) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة ضمن جانبي الكرخ والرصافة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات بغداد تلقي القبض على (٣٤) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة ضمن جانبي الكرخ والرصافة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).