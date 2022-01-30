أردوغان يقبل استقالة وزير العدل ويعين بديلًا عنه

2022/01/30 | 11:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول /نينا/ أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن قبول استقالة وزير العدل عبد الحميد جول .ونشرت الجريدة الرسمية التركية الصادرة اليوم السبت، قرار استقالة وزير العدل عبد الحميد جول، وتعيين النائب عن حزب العدالة والتنمية/ الحاكم / بكير بوزداج بدلا عنه .وقال الوزير السابق عبد الحميد غول، في تغريدة على حسابه في تويتر : “بموافقة رئيسنا، استقلت من واجبي كوزير للعدل، وأود أن أعبر عن امتناني لـقبول طلبي بالعفو، وأتمنى التوفيق لوزير العدل الجديد السيد بكير بوزداغ “.وعبد الحميد غول شغل منصب وزير العدل في 19 حزيران 2017 في حكومة رئيس الوزراء بن علي يلدرم، واحتفظ بالمنصب في حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان ./انتهى

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