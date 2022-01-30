التجارة تطلق وجبة جديدة من الحبوب في صلاح الدين ونينوى

2022/01/30 | 11:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح الدين - واع - فليح العبيدي

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأحد، عن إطلاق الوجبة الثانية من الحصة الأولى للحبوب إلى مطاحن محافظتي صلاح الدين ونينوى.

وقال مدير فرع مجمعات الحبوب في صلاح الدين، جاسم محمد الجميلي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "بتوجيه من قبل مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب، باشرت الملاكات الفنية في جميع المواقع التابعة لفرع صلاح الدين بإطلاق تجهيز الوجبة الثانية من الحصة الأولى من الحبوب الى المطاحن التابعة للمحافظة وفي نينوى".

وأضاف أن "قسم السيطرة النوعية اطلق تجهيز الحصة الأولى من الحبوب بحسب نسبة المحددة".

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