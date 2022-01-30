ذي قار.. فتاة تحاول الانتحار ومدني يصاب بطلق ناري طائش

2022/01/30 | 11:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اقدمت فتاة على الانتحار بواسطة تناول كميات من العقاقير الطبية، فيما اصيب مدني بطلق طائش في محافظة ذي قار.وقال مصدر امني، في حديث لوكالة ايرث نيوز، إن “شابة تبلغ من العمر 20 عاماً أقدمت على الانتحار، من خلال تناول كمية من العقاقير الطبّية نتيجة حالة نفسية”.وأشار المصدر، إلى “نقل المصابة الى […]

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فتاة تحاول الانتحار ومدني يصاب بطلق ناري طائش أولاً على ايرث نيوز.

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