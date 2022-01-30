2022/01/30 | 11:07 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… لوح مزارعو النجف بالتظاهر بسبب عدم دفع الحكومة الاتحادية لمستحقاتهم المتأخرة عن تسويقهم محاصيلهم للعام الماضي، البالغة 90 مليار دينار.وقال رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في النجف الأشرف أحمد سوادي العيساوي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “مستحقات مسوقي المحافظة من محصولي الحنطة والشلب البالغة 80 إلى 90 مليار دينار للموسم الماضي، تأخرت إلى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فلاحو النجف يلوحون بالتظاهر للحصول على مستحقاتهم) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فلاحو النجف يلوحون بالتظاهر للحصول على مستحقاتهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).