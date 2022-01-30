لماذا تفكر بشكل أفضل أثناء المشي؟

2022/01/30 | 11:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكتشف علماء من جامعة روتشستر (الولايات المتحدة الأمريكية) لماذا من الأفضل التفكير أثناء المشي.للإجابة على هذا السؤال، أجروا سلسلة من التجارب شارك فيها 22 شابًا يتمتعون بصحة جيدة، وفقًا لمجلة “NeuroImage”.يعتقد الخبراء أن تعدد المهام هو حالة طبيعية لدماغ سليم.وجد علماء الأعصاب أنه عندما يحتاج الدماغ إلى كل من حركات […]

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