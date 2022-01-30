مجلس الوزراء يوجه وزارة الاعمار والإسكان بتحويل عقار مسرح الرشيد إلى دائرة السينما والمسرح

2022/01/30 | 11:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرّر مجلس الوزراء، بيع وزارة الإعمار

والإسكان و البلديات والأشغال العامة

العقار المشيد عليه مبنى مسرح الرشيد

إلى وزارة الثقافة/ دائرة السينما

والمسرح.وذلك وفقا لأحكام المادة 25/أولا

من قانون بيع وإيجا

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