بعد انقطاع لنصف قرن.. بغداد تحتضن المؤتمر الأممي لمنظمة “فاو”

2022/01/30 | 11:13 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… تستعد العاصمة بغداد لاستضافة وتنظيم مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “فاو” في شهر شباط المقبل، وذلك بعد غياب لقرابة 54 عاماً منذ آخر مؤتمر نظمته إحدى دول الإقليم.وقالت المندوبة الدائمة لجمهورية العراق لدى وكالات الأمم المتحدة في روما صفية السهيل في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “الاجتماع الثلاثي […]

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