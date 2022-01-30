2022/01/30 | 11:14 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أطلقت كوريا الشمالية، اليوم الأحد، صاروخا باليستيا متوسط المدى نحو البحر الشرقي .وقالت هيئة أركان القوات المسلحة الكورية الجنوبية إنها رصدت إطلاق كوريا الشمالية صاروخ باليستي متوسط المدى بزاوية عالية نحو البحر الشرقي من شبه الجزيرة الكورية.وقطع الصاروخ مسافة 800 كيلومتر وطار على ارتفاع 2,000 كيلومتر، وتجري السلطات الاستخباراتية الكورية والأمريكية تحليلات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا متوسط المدى) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا متوسط المدى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).