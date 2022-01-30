توقعات بتساقط أمطار وارتفاع بدرجات الحرارة للايام المقبلة

2022/01/30 | 11:14 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت هيئة الأنواء الجوية، الأحد، عن حالة الطقس في البلاد للأسبوع الحالي، فيما توقعت تساقط أمطار رعدية مع ارتفاع في درجات الحرارة.وذكر بيان للهيئة، وصل “النور نيوز ” أن “طقس البلاد غدا الاثنين سيكون “بإذن الله” غائماً جزئياً يتحول تدريجياً بعد الظهر الى غائم مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة خلال الليل …

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