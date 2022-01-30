2022/01/30 | 11:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تؤطّر حوافٍ من خشب الأرز العنّابي اللون 700 نافذة غير متطابقة، لتشكيل واجهة مزخرفة بألواح الزجاجية، منتصبة قبالة قمم جبال، وبساتين مترامية دائمة الخضرة في جنوب اليابان.

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