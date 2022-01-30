الكشف عن مفاوضات داعشية – أميركية لنقل الإرهابيين من سوريا الى العراق

2022/01/30 | 11:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… كشف عضو قيادة عمليات بغداد للحشد عباس الزيدي، الاحد، عن وجود مخطط اميركي لنقل 12الف عنصر داعشي من سوريا الى العراق، مشيرا الى ان هناك مخابرات دولية تزود عصابات داعش بالأسلحة المتطورة.وقال الزيدي في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، إن “12 الف عنصر بتنظيم داعش الاجرامي موجودين في الحسكة تفاوض معهم الامريكان تمهيدا لنقلهم […]

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