2022/01/30 | 11:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الثاني من نوعه..استهداف رتل لوجستي للتحالف الدولي في المثنى يتبع..

ظهرت المقالة الثاني خلال ساعات..



استهداف رتل للتحالف الدولي في المثنى أولاً على ايرث نيوز.

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