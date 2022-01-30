قيادي في حركة امتداد يستقيل بسبب تحالف الحركة مع “قاتلي الشهداء”

2022/01/30 | 11:22 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلن عضو حركة امتداد غسان ناظم حمادي الشبيب، عن استقالته من الحركة احتجاجا على انتخاب الحلبوسي من قبل رئيس وبعض أعضاء الحركة.وقال الشبيب في بيان، “اليوم أنهي مسيرتي التنظيمية مع حركة امتداد، واستقيل من كل مواقعي فيها، ولم اعد امثلها ولا هي تمثلني، وكوني احد الاشخاص المعدودين الذين اوجدوا حركة امتداد وكتبوا نظامها …

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