صور: السيطرة على حريق داخل الجمعية التعاونية في بغداد

2022/01/30 | 11:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الأحد، اخماد حريق اندلع داخل الجمعية التعاونية في الكاظمية ببغداد.

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وذكرت المديرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (30 كانون الثاني 2022)، أن "فرقها سيطرت على نيران حريق اندلع داخل مبنى الجمعية التعاونية المشيد من الواح السندويج بنل سريع الاشتعال والمقسم الى محلات تجارية وقاعة رياضية في منطقة الكاظمية شمال بغداد بمشاركة 8 فرق اطفاء".

وأوضحت أن "فرقها طوقت وعزلت النيران المشتعلة أولاً ثم نفذت الاقتحام المباشر ثانيا لإتمام السيطرة واخماد الحادث بشكل تام دون تسجيل اصابات بشرية مع التحجيم الاضرار المادية".

فيما أكدت مديرية الدفاع المدني "فتح تحقيق في مركز شرطة الكاظمية المسؤول عن الرقعة الجغرافية لتحديد اسباب اندلاع الحريق من خلال استدعاء خبير الادلة الجنائية ورفع العينات من موقع الحادث".

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