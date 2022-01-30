ذي قار تعتزم إنشاء أكبر مجمع لحوار الأديان في الشرق الأوسط

2022/01/30 | 11:23 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت محافظة ذي قار، الاحد، عن عزمها إنشاء أكبر مجمع لحوار الأديان في الشرق الأوسط، بمدينة أور التاريخية.وقال معاون المحافظ غسان الخفاجي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “العمل بمشروع مجمع حوار الأديان في مدينة أور السياحية الذي يعد الأكبر في الشرق الأوسط، يبدأ قريباً”.وأضاف الخفاجي، أنه “بتوجيه من الأمانة العامة لمجلس […]

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