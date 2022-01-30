البرلمان يسعى لمناقشة قانون يوحد رواتب الموظفين

2022/01/30 | 11:26 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… يعتزم مجلس النواب مناقشة قانون “الخدمة المدنية” تمهيداً لإقراره بعد عقد مجلس النواب لجلساته بهدف توحيد رواتب موظفي الدولة وجسر الهوّة الواسعة بين تلك الرواتب في الوزارات المختلفة.وقال عضو المجلس هادي السلامي في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، إن “مجلس النواب الحالي وحال البدء بأعماله سيطرح قانون الخدمة المدنية لقراءته للمرة الأولى، ثم مناقشته […]

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