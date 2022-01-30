الحشد الشعبي يضبط كدسا للعتاد في اطراف طوزخورماتو

2022/01/30 | 11:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن الحشد الشعبي، الاحد، عن ضبط كدس للعتاد في اطراف طوزخورماتو بمحافظة صلاح الدين.وذكر بيان للحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “قوة من فوج المهمات الخاصة التابعة لقيادة عمليات الشمال للحشد الشعبي كدس عتاد في اطراف قضاء طوزخورماتو”.وأضاف البيان ان “العملية بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة عن وجود كدس عتاد لعناصر […]

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