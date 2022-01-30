بغداد تحتضن المؤتمر الأممي لمنظمة “فاو”

2022/01/30 | 11:39 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادتستعد العاصمة بغداد لاستضافة وتنظيم مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “فاو” في شهر شباط المقبل، وذلك بعد غياب لقرابة 54 عاماً منذ آخر مؤتمر نظمته إحدى دول الإقليم.وقالت المندوبة الدائمة لجمهورية العراق لدى وكالات الأمم المتحدة في روما صفية السهيل في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” إن “الاجتماع الثلاثي الذي نظم عبر …

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