تقرير امريكي : داعش يستغل ضعف الدولة والاوضاع الاقتصادية للعودة في العراق وسوريا

2022/01/30 | 11:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكد تقرير لشبكة اي بي سي نيوز الامريكية ، الاحد، ان الهجمات التي شنها تنظيم داعش الارهابي في العراق وسوريا تثبت ان التنظيم مازال يشكل تهديدا للمنطقة في تذكير بحرب انتهت رسميًا قبل ثلاث سنوات ولكن لا يزال خوضها مستمرا في الغالب بعيدًا عن الانظار .وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ […]

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