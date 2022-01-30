الإعلام الرقمي يدعو لوضع قواعد سلوك لحماية منتسبي الامن

2022/01/30 | 11:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دعا مركز الإعلام الرقمي، اليوم الاحد، لوضع قواعد سلوك رقمي لحماية منتسبي الامن في العراق.وذكر بيان للمركز، ورد لوكالة ايرث نيوز، أنه “رصد استمرار العشرات من منتسبي الأجهزة الأمنية بالخروج ببث مباشر على منصة تيك توك في اوقات مختلفة من اليوم وهو ما يعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر”.وأضاف ان “هذا البث […]

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