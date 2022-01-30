الأمم المتحدة: الحوثيون حصلوا على أساسيات لأنظمة أسلحتهم من شركات مقرها في أوروبا وآسيا

2022/01/30 | 11:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد تقرير عن الأمم المتحدة رفع إلى

مجلس الأمن ونشر السبت أن انتهاكات حظر

الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على

اليمن وتجنيد الحوثيين للأطفال، مستمرة

منذ عام.

وورد في التقرير السنوي المؤلف من نحو 300

ص

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