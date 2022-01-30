شاهد ما حدث عندما اصطدم نسر أصلع ضخم بمنزل أمريكي

2022/01/30 | 11:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حادث مفاجئ وقع في مدينة وايتهول بولاية بنسلفانيا الأمريكية، اصطدم نسر أصلع ضخم بأحد المنازل في منطقة ماديسون، وتسبب حادث الارتطام المباشر في تحطم نافذة المنزل الأمامية.

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