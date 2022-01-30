كوريا الشمالية تطلق الصاروخ الأطول مدى منذ عام 2017

2022/01/30 | 11:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت كوريا الشمالية، الأحد، صاروخا باليستيا يفترض بأنه الأطول مدى منذ العام 2017، وذلك في تصعيد لبرنامج أسلحتها وعلامة محتملة على اختبارات أكبر قادمة، وفقًا لرئيس كوريا الجنوبية.

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