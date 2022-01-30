دولة القانون: عصابات مسلحة تابعة لسياسيين تقف وراء الاستهدافات الأخيرة

2022/01/30 | 11:53 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود, الاحد, أن عمليات الاستهدافات الأخيرة لمطار بغداد ومقرات حزبية تقف خلفها عصابات مسلحة تتبع شخصيات سياسية, مبينا ان تلك العمليات هدفها إيجاد مبررات لأجل تنفيذ مشروع دولي واقليمي.وقال الصيهود في تصريح لـ / المعلومة / , ان “عمليات استهداف مكاتب تقدم وعزم […]

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