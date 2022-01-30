وثائق: محافظ صلاح الدين يجري سلسلة تغييرات إدارية

2022/01/30 | 11:54 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اصدر محافظ صلاح الدين عمار جبر الجبوري، الأحد، أمراً ادارياً باعفاء رئيس هيئة استثمار صلاح الدين ليث حميد خلف، وتكليف نائب رئيس الهيئة محمد يونس حسن لحين اختيار رئيس جديد.

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