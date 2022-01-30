الجملة العصبية تعلن حصيلتها السنوية جراء الاطلاقات النارية وحوادث السير - عاجل

2022/01/30 | 12:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلنت مستشفى الجملة العصبية، اليوم الاحد، عن استقبال 84 اصابة في الراس بطلق ناري نتيجة الرمي العشوائي واكثر من (2251) اصابة بالدماغ والحبل الشوكي بحوادث السير خلال العام 2021.

وقال مدير المستشفى الدكتور سمير حميد الدلفي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "طوارئ المستشفى تستقبل وعلى مدار الساعة يوميا الحالات المرضية المختلفة سواء الاعتيادية منها او الحوادث، مشيرا الى استقبالها "خلال العام الماضي (84) حالة اصابة بطلق ناري في الرأس نتيجة الرمي العشوائي ، مبينا ان الفرق التخصصية اجرت لهم تداخلات جراحية عاجلة لإخراج الرصاصة والغالبية العظمى منهم تم انقاذهم".

واضاف ان "طوارئ المستشفى استقبلت خلال العام الماضي (2251) حالة اصابة بالدماغ والحبل الشوكي جراء حوادث السير العجلات والدراجات النارية والتك تك معظم تلك الحالات خضعت لاجراء تداخل جراحي عاجل ورقود في العناية المركزة لحين استقرار وضعهم الصحي".

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