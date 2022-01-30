الامن الوطني يقبض على خلية تَجمع الاتاوات لداعش الارهابي في نينوى

2022/01/30 | 12:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ القى جهاز الامن الوطني القبض على خلية تجمع الاتاوات لداعش الارهابي في نينوى .وذكر بيان للجهاز : " ان الخلية مؤلفة من اربعة ارهابيين ، كانوا يفرضون على المواطنين دفع الاموال لتمويل عصابات داعش وعملياتها الارهابية، وقد تم القبض عليهم في كمين محكم غربي نينوى ".واضاف :" ان افراد الخلية اعترفوا بتهديد وترهيب العديد من المواطنين واخذ الاموال منهم بالقوة "./انتهى9

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