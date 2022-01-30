2022/01/30 | 12:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل الرئيس الإسرائيلي، يستحاق هرتسوغ، إلى الإمارات العربية المتحدة، الأحد، في زيارة رسمية وصفت بـ "التاريخية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس الإسرائيلي يصل الإمارات) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس الإسرائيلي يصل الإمارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).