العمل تعلن فتح باب التسجيل الكترونيا لذوي الإعاقة

2022/01/30 | 12:10 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الاحد، عن فتح باب التسجيل إلكترونيا أمام ذوي الإعاقة مطلع شهر نيسان المقبل لمنحهم رواتب، فيما مددت فترة الاعتراضات على الرواتب المتراكمة إلى نهاية شهر شباط المقبل.وقال النائب الإداري لرئيس هيئة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة علي جعفر الحلو في بيان عليه “النور نيوز” إن “الهيئة ستباشر مطلع شهر …

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