2022/01/30 | 12:10 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر | الحصاد الاخباري من وان نيوز ليوم السبت 2022/1/29 | رندا السلطان) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 2L-nU32os0E
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر | الحصاد الاخباري من وان نيوز ليوم السبت 2022/1/29 | رندا السلطان) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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