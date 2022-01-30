2022/01/30 | 12:10 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: tKwn4oBjIvE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. البصرة تحتفل بعيد صحافتها للعام الثاني والثلاثون بعد المئة) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. البصرة تحتفل بعيد صحافتها للعام الثاني والثلاثون بعد المئة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).