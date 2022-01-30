البارتي يتوقع تكرار سيناريو الجلسة الأولى لاختيار رئيس الجمهورية

2022/01/30 | 12:11 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..نفى الحزب الديمقراطي الكردستاني، الأحد، تنازله عن منصب رئيس الجمهورية، متوقعا تكرار سيناريو الجلسة الأولى لاختيار مرشحه لمنصب رئيس الجمهورية في الجلسة الثانية .وقال القيادي في الحزب مهدي كريم في تصريح لـ/المعلومة/، إن “مرشحنا لرئاسة الجمهورية هوشيار زيباري سيمرر كما مررت هيئة رئاسة مجلس النواب”.واضاف ان كتلته “تعمل وبشكل متواصل […]

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