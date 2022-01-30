القانون لـ”ايرث نيوز”: وساطات عشائرية لحل الخلافات بين التيار والاطار

2022/01/30 | 12:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون ثائر مخيف، اليوم الاحد، عن وجود وساطات عشائرية لحل الازمة بين التيار الصدري والاطار التنسيقي.وقال مخيف في حديث لوكالة ايرث نيوز، إن “هناك فرصاً عديدة لتوصل اتفاق يعمل على نجاح العملية السياسية”، كاشفاً في الوقت نفسه عن “وجود وساطات شعبية لزعامات عشائرية لحل الازمة بين التيار […]

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