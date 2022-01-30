اصابة سابع وزير إسرائيلي بكورونا

2022/01/30 | 12:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير العدل الإسرائيلي "جدعون

ساعر"، صباح الأحد، إصابته بفيروس

كورونا، ليصبح بذلك سابع وزير إسرائيلي

يصاب بالفيروس الشهر الجاري.

وكتب "ساعر" في تغريدة بحسابه على تويتر:

"بداية "إيجابية" لأسبوع سن

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