العراق ومصر يتفقان على تبادل الخبرات في مجال الآثار والمتاحف

2022/01/30 | 12:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… اتفق العراق ومصر على تشكيل لجان مختلفة في تبادل الخبرات بين البلدين في مجال الآثار وبناء المتاحف وكل ما يخص السياحة بين البلدين .وقال وزير الثقافة والآثار والسياحة حسن ناظم بعد لقائه وزير السياحة المصري خالد العناني، بحسب بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “جائحة كورونا ألقت بظلالها على السياحة بين البلدين وبعد الانفتاح […]

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